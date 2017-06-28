Обанкротившийся директор новосибирского театра ушел в декрет

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Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, который в 2016 году был объявлен банкротом, ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года. Его обязанности исполняет замдиректора театра Снежана Любарь. По данным депутата горсовета, Кехман уехал Сен-Тропе.

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года, передает РИА Новости со ссылкой на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову.

Как сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус, он "реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе". Исполняющей обязанности гендиректора театра назначена Снежана Любарь, сообщила Пинус.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в июле 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов.

Кехман был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета в 2015 году после скандала в связи с показом оперы "Тангейзер" в постановке Тимофея Кулябина.

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