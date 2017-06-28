СМИ: "Газпром" может уйти с турецкого рынка

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"Газпром" может в скором времени покинуть внутренний рынок Турции и сосредоточиться на роли экспортера газа. Как полагает "Коммерсант", это поможет усилить переговорную позицию компании в ценовых спорах.

Обновление: в "Газпроме" прокомментировали возможный уход с турецкого рынка

"Газпромбанк" находится в завершающей стадии выхода из компании Promak, которой принадлежит 60% в двух импортерах российского газа в Турцию - Enerco и Avrasya, рассказали "Коммерсанту" источники, знакомые с ситуацией.

"Газпром" также собирается продать Bosphorus. Покупателем станет местная Sen Group, которой в настоящее время принадлежат остальные 29% в Bosphorus.

Таким образом, российская компания может полностью уйти с внутреннего турецкого рынка, оставшись импортером газа. Как полагает издание, уход с рынка может усилить переговорную позицию "Газпрома" в ценовых спорах. Кроме того, зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев ранее указывал на ослабление турецкой лиры и непредсказуемость местных властей.

При этом источники "Коммерсанта" рассказали, что окончательное решение об уходе компании с турецкого рынка еще не принято.

По данным "Финам", уход из бизнеса по торговле газом в Турции не скажется существенно на "Газпроме". "Мы не ожидаем какой-либо реакции рынка на новость", - говорится в сообщении.

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