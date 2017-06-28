Китай спустил на воду новый эсминец собственного производства

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В Китае спущен на воду новый эсминец собственного производства. Торжественная церемония проходила в Шанхае. Корабль водоизмещением десять тысяч тонн стал первым китайским эсминцем поколения новых эскадренных миноносцев.

В Китае спустили на воду новый эсминец собственного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ. Торжественная церемония спуска судна на воду состоялась в Шанхае.

Корабль водоизмещением десять тысяч тонн стал первым китайским эсминцем поколения новых эскадренных миноносцев. Он оснащен противовоздушными, противоракетными, противокорабельными и противолодочными комплексами.

Ранее в апреле Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства. Он стал вторым по счету китайским авианесущим крейсером вслед за кораблем "Ляонин", который был достроен на базе бывшего советского судна "Варяг".

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