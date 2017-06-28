Украина собралась бойкотировать ЧМ-2018 в России

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В Киеве планируют отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Власти страны хотят, чтобы сборная страны успешно прошла отборочный тур, а потом демонстративно его бойкотировала.

Украина хочет отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в Федерации футбола Украины (ФФУ).

Власти страны рассчитывают, что национальная сборная успешно пройдет отборочный тур, а затем демонстративно объявит бойкот. Киев рассчитывает, что другие страны последуют их примеру.

Окончательного решения относительно бойкота мундиаля еще не принято, поскольку Украина опасается санкций со стороны ФИФА.

Ранее к бойкоту ЧМ-2018 в России призывал зампред немецкой правящей партии Михаэль Фукс. По его словам, в стране не соблюдаются элементарные гражданские права и существуют проблемы с безопасностью из-за чего многие болельщики откажутся ехать на турнир.