Летевший в Кубу самолет вернулся в "Домодедово" из-за сбоя системы

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Пассажирский самолет, который летел по маршруту Москва - Варадеро, вернулся в аэропорт "Домодедово". Командир рейса принял такое решение из-за отказа одной из систем автоматизации.

Пассажирский самолет Boeing 767-300 компании Azur Air, летевший из Москвы в Кубу, вернулся в аэропорт "Домодедово" из-за отказа оборудования. Об этом сообщает ТАСС.

"Командир рейса Москва - Варадеро, вылетевшего из аэропорта "Домодедово" в среду утром, принял решение о возвращении в аэропорт из-за отказа одной из систем автоматизации", - говорится в сообщении.

При этом самолет должен был вылететь из столицы в два часа ночи, однако покинул воздушную гавань только в восемь часов утра. Информации о возможной замене судна и новом времени вылета пока нет.