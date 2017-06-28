В атаке на Верховный суд Венесуэлы нашли американский след

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В Венесуэле ряд правительственных зданий атаковали с воздуха. Несколько силовиков угнали служебный вертолёт, они стреляли и сбрасывали гранаты. Сейчас их разыскивают. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее терактом. По тревоге подняты подразделения противовоздушной обороны.

Жители Каракаса в шоке — городские кварталы бомбит неизвестный вертолет. Позднее правительство вынуждено обнародовать крайне неприятную для себя информацию: атаку совершили представители правоохранительных органов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Эта нападение было произведено с вертолета департамента научных, уголовных и криминальных расследований полиции Венесуэлы. Атаке подверглись Верховный суд и здание МВД. К счастью снаряды не разорвались, иначе число погибших и раненых исчислялось бы десятками", - сообщил министр информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас.

Вскоре в интернете группа силовиков размещает заявление о начале вооруженной борьбы с режимом президента Мадуро. Лидер путчистов - некий Оскар Перес, офицер полиции Венесуэлы. По утверждению властей, находится под следствием по подозрению в связях с ЦРУ.

"Дорогие братья, мы являемся коалицией военных, чиновников, полицейских и гражданских лиц, националистов, патриотов и институционалистов, которые не имеют партийной принадлежности. Мы требуем, чтобы президент Николас Мадуро немедленно ушел в отставку вместе с министрами, мы требуем всеобщих выборов", - заявил он.

Примечательно, что случившееся, судя по всему, стало полной неожиданностью для официальной оппозиции, которая уже длительное время выступает против действующего правительства.

"Сейчас у нас нет никакой информации, кроме слухов. Мы не знаем, что происходит. Возможно, это был полицейский вертолет. Что-то случилось и в национальном собрании, которое окружено правительственными войсками", - прокомментировал случившееся лидер оппозиции Энрике Каприлес.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой террористов совершить государственный переворот и объявил о приведении армии в полную боевую готовность, но наблюдатели тут же выразили сомнения в ее боеспособности - лояльность силовиков падает на глазах. Последние события в Каракасе это подтвердили. А накануне демонстранты пытались уговорить армию освободить здание национального собрания, где заблокированы два десятка оппозиционных депутатов.

С активными антиправительственными выступлениями 54-летний президент-социалист Николас Мадуро столкнулся три месяца назад. Его обвиняют в авторитаризме и разрушении некогда процветающей экономики страны. С начала беспорядков, по меньшей мере, 75 человек погибли, сотни были арестованы. Сам Мадуро во всем обвиняет США, которые хотят получить контроль над нефтяными запасами Венесуэлы. И грозит региональным кризисом беженцев.

"Если президент Дональд Трамп и силы ненависти и насилия вместе с ним придут и уничтожат Венесуэлу, в Карибском регионе случится то же, что и в Средиземноморском. Тысячи и миллионы человек - беженцев хлынут в США. И никто не сможет их остановить. Мы не хотим этого. Поэтому после 90 дней разрушений и смертей я призываю весь мир прислушаться. Если кто-то хочет погрузить Венесуэлу в хаос, мы примем бой и никогда не сдадимся", - заявил Мадуро.

Предшественник Мадуро Уго Чавес во время своего правления также пережил попытку переворота. Он был свергнут военными 11 апреля 2002 года, но уже два дня спустя вернул себе власть. Путчисты проявили нерешительность и слабое взаимодействие. Как далеко готова сегодня пойти группировка во главе с Оскаром Пересом, пока неясно. После атаки на суд и МВД их вертолет исчез, но говорят, что его видели над резиденцией президента.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".