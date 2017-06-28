Под Иркутском нашли блуждавшую 9 дней в лесу пенсионерку

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Пропавшую пенсионерку нашли волонтёры в Иркутской области. Девять дней женщина провела в лесу среди диких животных без еды и воды. Она заблудилась в тайге и ходила кругами. Искали родственники, спасатели и даже водолазы.

Эту историю в Иркутской области иначе как "чудом" и не называют. Девять дней в лесу без еды и воды даже молодой организм не выдержит. Найти 60-летнюю Татьяну Семиклассову живой уже и не надеялись. Обнаружили женщину под ивой в овраге, передает "ТВ Центр".

Искали больше недели полицейские, спасатели и волонтёры. Дно ближайшей реки обследовали водолазы. Родственники даже обращались за помощью к буддистскому ламе.

А ведь всего лишь ушла в лес собирать медвежий лук - черемшу. С собой вязла пару пакетов, на которые спустя несколько дней и наткнулись волонтёры.

"Как правило, пожилые люди тащат с собой до конца. Если она бросила, значит, она уже находилась в критическом состоянии. Значит, она там где-то должна была находиться. Соответственно отрабатывали вот этот район", - говорит волонтер Сергей Утехин.

Все это время Татьяна Семиклассова ходила кругами вокруг садоводства, где жила. Обнаружили ее всего в полутора километрах от дома. Трава здесь высокая, место болотистое, из-за чего найти тропу не так просто.

Сейчас пенсионерка в больнице, у нее сильное истощение. Как-только окрепнет, сможет лично сказать волонтерам "спасибо". А пока за нее это сделали оперативники Приангарья, вручив неравнодушным людям областные награды "За помощь полиции".

Матвей Шестаков, Александр Званцев. "ТВ Центр".