Москвичка убила подругу в день освобождения из тюрьмы

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Женщина задержана за убийство подруги в день освобождения из тюрьмы. Подозреваемая полностью признала вину в совершенном на почве бытового конфликта преступлении.

Москвичка убила свою подругу в ходе пьяной ссоры в день выхода из тюрьмы. Об этом TVC.RU сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Преступление было совершено на почве бытового конфликта в понедельник в квартире жилого дома на Ельнинской улице. Во время распития спиртных напитков 33-летняя обвиняемая поссорилась со своей подругой и нанесла ей два удара ножом в область груди. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Фигурантка уголовного дела ранее была судима за хранение наркотических средств и была освобождена из мест лишения свободы 26 июня. Во время следственных действий женщина полностью признала вину.

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