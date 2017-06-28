Пожилая китаянка набросала "на счастье" монет в двигатель самолета

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Вылет самолета из Шанхая в Гуанчжоу был отложен на пять часов из-за того, что пожилая китаянка бросила монеты в двигатель самолета "на удачу". Женщина верила, что этот ритуал поможет ей благополучно долететь. Наказывать старушку не будут в виду отсутствия в ее действиях злого умысла.

В Китае 80-летняя пассажирка задержала на пять часов вылет самолета из Шанхая в Гунчжоу из-за того, что набросала монет в турбину самолета "на удачу", сообщает Channel News Asia.

China Southern Flight 380 was delayed at Shanghai Pudong Int'l Airport on Tues after an elderly woman threw coins into the engine for luck.. pic.twitter.com/wSSWJg9bcE — Flight (@flightorg) 27 июня 2017 г.

Из самолета эвакуировали 150 пассажиров, а воздушное судно пришлось отправить на техосмотр. Все монеты извлекли, никакого ущерба для самолета они не нанесли.

По словам сотрудников полиции Китая, нарушительница не понесет наказания, учитывая возраст женщины и отсутствие злого умысла в ее действиях. 80-летняя старушка является глубоко верующей буддисткой. Она считала, что брошенные монетки в двигатель самолета смогут обеспечить ей безопасный перелет в Гуанчжоу.

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