Пожилая китаянка набросала "на счастье" монет в двигатель самолета

В Китае 80-летняя пассажирка задержала на пять часов вылет самолета из Шанхая в Гунчжоу из-за того, что набросала монет в турбину самолета "на удачу", сообщает Channel News Asia.

China Southern Flight 380 was delayed at Shanghai Pudong Int'l Airport on Tues after an elderly woman threw coins into the engine for luck.. pic.twitter.com/wSSWJg9bcE