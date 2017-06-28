11:14, 28 июня 2017

Пожилая китаянка набросала "на счастье" монет в двигатель самолета

Теги:  В мире  китай  аэропорт  самолет

Вылет самолета из Шанхая в Гуанчжоу был отложен на пять часов из-за того, что пожилая китаянка бросила монеты в двигатель самолета "на удачу". Женщина верила, что этот ритуал поможет ей благополучно долететь. Наказывать старушку не будут в виду отсутствия в ее действиях злого умысла.

В Китае 80-летняя пассажирка задержала на пять часов вылет самолета из Шанхая в Гунчжоу из-за того, что набросала монет в турбину самолета "на удачу", сообщает Channel News Asia.

Из самолета эвакуировали 150 пассажиров, а воздушное судно пришлось отправить на техосмотр. Все монеты извлекли, никакого ущерба для самолета они не нанесли.

По словам сотрудников полиции Китая, нарушительница не понесет наказания, учитывая возраст женщины и отсутствие злого умысла в ее действиях. 80-летняя старушка является глубоко верующей буддисткой. Она считала, что брошенные монетки в двигатель самолета смогут обеспечить ей безопасный перелет в Гуанчжоу.

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