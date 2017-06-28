11:28, 28 июня 2017

В гольф-клубах Трампа нашли фейковый выпуск Time с президентом на обложке

Теги:  В мире  сша  сми  трамп

Номер американского еженедельника Time с портретом президента США Дональда Трампа на обложке, который красуется на стенах гольф-клубов, принадлежащих миллиардеру, оказался фальшивым. В Time потребовали снять поддельную обложку.

В нескольких гольф-клубах Дональда Трампа в рамке висит поддельный плакат, на котором миллиардер изображен на обложке журнала Time, пишет The Washington Post.

Это выпуск от 1 марта 2009 года, которого в действительности у Time нет. Настоящий номер журнала вышел 2 марта, на его обложке была актриса Кейт Уинслет.

Представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сказала, что не будет комментировать ситуацию с оформлением гольф-клубов Трампа.

Официальный представитель журнала Time во вторник направила в Trump Organization письмо с требованием убрать со стен принадлежащих компании гольф-клубов означенную обложку.

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