Госдеп отказался предъявить доказательства подготовки Дамаска к новой химатаке

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Госдепартамент США отказался привести доказательства подготовки сирийскими властями очередной химической атаки сославшись на то, что эта информация является вопросом разведки. Накануне Белый дом заявил, что президент Сирии Башар Асад вынашивает планы нового химического удара.

Власти США не собираются раскрывать доказательства подготовки сирийским режимом новой химической атаки, передает "Интерфакс" слова официального представителя Госдепа Хизер Науэрт. Это решение обосновано тем, сказала она, что разглашение подобной информации входит в компетенцию разведки.

"Из прошлого мы (все) знаем, что режим Буша (президента США Джорджа Буша-младшего – прим. ред.) уже применял фальсификацию фактов о наличии ОМУ в Ираке против собственного народа для осуществления военной агрессии в отношении этой страны. Это (ситуация с обвинениями в адрес Асада – прим. ред.) вызывает у нас серьезные опасения", - прокомментировала решение США официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне Белый дом обвинил сирийские власти в намерении осуществить новую химическую атаку. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, президент Сирии "заплатит высокую цену" в случае повторения массового убийства гражданских лиц.

4 апреля химатака в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, по данным СМИ, привела к гибели не менее 70 человек. Оппозиция обвинила в случившемся власти Сирии. Дамаск отрицает причастность к атаке.

Россия неоднократно предлагала провести расследование под эгидой Организации по запрещению химического оружия с выездом в Хан-Шейхун и Шайрат, однако соответствующая инициатива была заблокирована западными странами.

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