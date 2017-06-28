В Госдуму внесен законопроект об отмене роуминга

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Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга. По словам Сергея Миронова, это может повысить доступность мобильной связи, а также сделает тарифы операторов более прозрачными.

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга. Об этом сообщается на сайте партии.

По словам Миронова, внутренний роуминг изначально вводился под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые осуществляли соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки.

"Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже о ее избыточности", - сказал лидер "Справедливой России".

Миронов также отметил, что отмена роуминга повысит доступность мобильной связи, а также сделает тарифы операторов более прозрачными.