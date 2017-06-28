В "Газпроме" прокомментировали возможный уход с турецкого рынка
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"Газпром" рассматривает разные варианты сотрудничества с потребителями газа в Турции и будет адаптировать свою работу под меняющуюся конъюнктуру рынка в стране. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, отвечая на вопрос о возможном выходе группы из активов в Турции.
В "Газпроме" будут адаптировать свою работу под меняющуюся конъюнктуру рынка в стране. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, комментируя новости о возможном уходе компании с турецкого рынка.
"Мы внимательно следим за тенденциями развития турецкого энергетического рынка и рассматриваем самые разные варианты сотрудничества с турецкими потребителями", - сказал Куприянов, отвечая на вопрос о возможном выходе группы "Газпром" из активов в Турции. Конкретная модель работы на долгосрочную перспективу будет адаптироваться под меняющуюся конъюнктуру энергетического рынка этой страны, сказал он.
По его словам, турецкий рынок является вторым по объемам экспорта для "Газпрома", поэтому имеет для компании "очень большое значение". Роль Турции как крупнейшего энергетического игрока в регионе в дальнейшем будет расти, утверждает Куприянов. "В этой связи мы сейчас развиваем новый крупный инфраструктурный проект "Турецкий поток", который принесет в страну крупные объемы газа напрямую", - пояснил он.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Газпромбанк" находится в завершающей стадии выхода из компании Promak, которой принадлежит 60% в двух импортерах российского газа в Турцию - Enerco и Avrasya. Издание полагает, что российская компания может полностью уйти с внутреннего турецкого рынка, оставшись импортером газа.
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