В "Газпроме" прокомментировали возможный уход с турецкого рынка

Теги: Экономика турция газ бизнес газпром россия

"Газпром" рассматривает разные варианты сотрудничества с потребителями газа в Турции и будет адаптировать свою работу под меняющуюся конъюнктуру рынка в стране. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, отвечая на вопрос о возможном выходе группы из активов в Турции.

В "Газпроме" будут адаптировать свою работу под меняющуюся конъюнктуру рынка в стране. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, комментируя новости о возможном уходе компании с турецкого рынка.

"Мы внимательно следим за тенденциями развития турецкого энергетического рынка и рассматриваем самые разные варианты сотрудничества с турецкими потребителями", - сказал Куприянов, отвечая на вопрос о возможном выходе группы "Газпром" из активов в Турции. Конкретная модель работы на долгосрочную перспективу будет адаптироваться под меняющуюся конъюнктуру энергетического рынка этой страны‎, сказал он.

По его словам, турецкий рынок является вторым по объемам экспорта для "Газпрома", поэтому имеет для компании "очень большое значение". Роль Турции как крупнейшего энергетического игрока в регионе в дальнейшем будет расти, утверждает Куприянов. "В этой связи мы сейчас развиваем новый крупный инфраструктурный проект "Турецкий поток", который принесет в страну крупные объемы газа напрямую", -‎ пояснил он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Газпромбанк" находится в завершающей стадии выхода из компании Promak, которой принадлежит 60% в двух импортерах российского газа в Турцию - Enerco и Avrasya. Издание полагает, что российская компания может полностью уйти с внутреннего турецкого рынка, оставшись импортером газа.

Читайте также:

Симонов о "газовых" претензиях Порошенко: он живет в своем мире

"Газпром" ответил на выпад Порошенко о "Северном потоке-2"

Путин дал старт стыковке частей "Турецкого потока"

В "Нафтогазе" отказались ехать в Москву на переговоры с "Газпромом"