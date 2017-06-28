Минобороны опровергло слухи о захвате российского разведчика под Луганском

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Минобороны России назвало "пленение российского разведчика" в Луганской области вымыслом украинских пропагандистов. Ранее информацию о захвате 22-летнего Виктора Агеева опровергли в ЛНР.

Министерство обороны России опровергло сообщения русской службы BBC о "пленении" российского разведчика 22-летнего Виктора Агеева, передает ТАСС.

По данным ведомства, Агеев был срочником в ВС России и в мае 2016 года уволился в запас. По контракту он никогда не служил.

В Минобороны заявили, информация о том, что Агеев поступил на военную службу по контракту, является вымыслом украинских пропагандистов.

Ранее СМИ сообщили, что 22-летний российский военный разведчик Виктор Агеев попал в плен под Луганском. По данным русской службы BBC, инцидент произошел в ходе боев с участием бойцов ВС Украины и ЛНР. В свою очередь в ЛНР опровергли пленение российского разведчика. Они сообщили, что захваченные ребята - контрактники ЛНР.