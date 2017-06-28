Совфед одобрил снижающие дефицит бюджета поправки

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Совет Федерации одобрил поправки в бюджет на 2017 год, снижающие его дефицит до 2,1% ВВП. Согласно корректировке, планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей.

Совфед одобрил законопроект о внесении изменений в параметры бюджета России на 2017 год, передает ТАСС.

Согласно поправкам, прогноз цены на нефть повышен до 45,6 долларов с 40 долларов за баррель. Планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей, ожидаемые доходы на 1,191 триллиона рублей, а дефицит снижается на 829 миллиардов рублей.

Изменения в бюджет рассчитаны исходя из прогнозной номинальной величины ВВП России в размере 92,19 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,1% ВВП вместо 3,2% ВВП, предусмотренных ранее.

Из корректировки также стало известно, что на завершение двух фильмов о Крыме предполагается направить пять миллионов рублей. Кроме того, еще 210 миллионов рублей пойдут на обеспечение работы двух вещательных организаций, входящих во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию и созданных для работы в Крыму и Севастополе.

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