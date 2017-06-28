Реставрация Исаакиевского собора обойдется в 105 млн рублей

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На реставрацию Исаакиевского собора будет выделено более 100 миллионов рублей. Все средства на это пойдут из собственного бюджета. В этом году там продолжается реставрация монументальной живописи, интерьерного мрамора внутри собора и позолоты, а также ведутся работы на купольном фонаре здания.

Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" выделит более 100 миллионов рублей на реставрационные работы в храме. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя директора по эксплуатации Бориса Подольского.

"Реставрация Исаакия - это только музейные деньги. На 2017 год это 105 миллионов рублей", - сказал Подольский. По его словам, в этом году там продолжается реставрация монументальной живописи, интерьерного мрамора внутри собора и позолоты. Также параллельно ведутся работы на купольном фонаре здания.

Кроме того, еще более 100 миллионов рублей будет направлено на реставрацию помещений и конструкций Спаса на Крови. Ремонт собора выполнят за счет собственных средств и бюджета Санкт-Петербурга.

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