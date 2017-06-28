Минэкологии Подмосковья оценило ущерб от свалки "Кучино"

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Мусорный полигон "Кучино" в подмосковной Балашихе нанес ущерб экологии на сумму 2,2 миллиарда рублей. Эти данные в скором времени поступят в правоохранительные органы.

Министерство экологии Московской области оценило ущерб, нанесенный мусорным полигоном "Кучино", в 2,2 миллиарда рублей, передает ТАСС.

"Мы в декабре проверили Кучино. Ущерб, который они нанесли окружающей среде - 2 миллиарда 240 миллионов рублей. Эти материалы мы передадим в правоохранительные органы", - сообщил министр экологии области Александр Коган.

В середине июня во время "прямой линии" жители Балашихи пожаловались президенту России Владимиру Путину на свалку мусора "Кучино". Президент распорядился закрыть полигон. С 23 июня свалка перестала принимать мусор. 27 июня глава Балашихи Евгений Жирков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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