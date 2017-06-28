ЕС продлил антироссийские санкции на полгода

Теги: евросоюз санкции Экономика россия

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2018 года в связи с ситуацией на востоке Украины. Отмена санкций произойдет тогда, когда российская сторона в полной мере выполнит Минские соглашения.

Совет Евросоюза официально продлил на полгода экономические, секторальные санкции в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Антироссийские санкции пролонгировали до 31 января 2018 года.

Отмена санкций состоится только лишь в том случае, если Россия выполнит свои обязательства в рамках Минского соглашения.

Ранее о продлении антироссийских санкций заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он отметил, что России в недостаточной мере выполняет Минские соглашения.

Читайте также:

Иран: санкции против Москвы и Тегерана противоречат обязательствам США

Белый дом призвал Конгресс ослабить санкционное давление на Россию

МОК планирует ввести санкции против России за Сочи-2014

Кремль с сожалением воспринял новые антироссийские санкции