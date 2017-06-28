ЕС продлил антироссийские санкции на полгода
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Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2018 года в связи с ситуацией на востоке Украины. Отмена санкций произойдет тогда, когда российская сторона в полной мере выполнит Минские соглашения.
Совет Евросоюза официально продлил на полгода экономические, секторальные санкции в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Антироссийские санкции пролонгировали до 31 января 2018 года.
Отмена санкций состоится только лишь в том случае, если Россия выполнит свои обязательства в рамках Минского соглашения.
Ранее о продлении антироссийских санкций заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он отметил, что России в недостаточной мере выполняет Минские соглашения.
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