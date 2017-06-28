Путин: операция в Сирии показала, что российская армия окрепла

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Операция против террористов в Сирии показала, что российская армия окрепла. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. По его словам, Россия продолжит наращивать военный потенциал для защиты собственного суверенитета и территориальной целостности.

Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов. Торжественный приём по традиции состоялся в Большом Кремлёвском дворце. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Приглашения получили около 700 молодых офицеров. Это те, кто окончил высшие учебные заведения с отличием, золотой медалью или красным дипломом. По данным Минобороны, в этом году войска пополнили более тысячи выпускников.

Президент отметил, что наша страна будет и дальше наращивать боевой потенциал вооружённых сил. В частности, подчеркнул Владимир Путин, необходима сбалансированная системная работа армии и флота.