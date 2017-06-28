Закон о реновации одобрен Советом Федерации

Теги: Москва жилье хрущевки

Совет Федерации одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы. Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть с момента его официального опубликования.

Закон о реновации жилищного фонда Москвы, принятый ранее депутатами Госдумы в третьем чтении, одобрен членами верхней палаты парламента. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета Федерации, передает TVC.RU.

В соответствие с законом, в программу попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период 1957-1968 гг., с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий.

Согласно документу, собственники квартир смогут получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию. При переселении в равнозначное жилое помещение количество комнат будет соответствовать количеству комнат в освобождаемом жилом помещении, а жилая и общая площадь будет не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения. При этом на практике предоставление равнозначных жилых помещений будет осуществляться с учетом конструктивных особенностей современных квартир, что приведет к увеличению площади новой квартиры по сравнению с квартирой, расположенной в старом, сносимом доме.

Подчеркивается, что строить дома предполагается из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью, возможностью внутренних перепланировок, с полной отделкой, с соблюдением современных стандартов по приспособлению домов для маломобильных групп населения. Вместе с этим, в рамках программы реновации предполагается осуществить качественное благоустройство и озеленение территорий, обустройство необходимыми объектами социальной инфраструктуры.

Также отмечается, что в новых домах должна увеличиться и площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров, подвалов. Уточняется, что в целом, по рыночной оценке, увеличение стоимости предоставляемых новых квартир по сравнению со стоимостью освобождаемых квартир может составить до 35%.

В сопроводительных материалах к закону также указано, что переселение жителей будет осуществляться в тот же район проживания. Исключениями станут Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа: там квартиры будут давать в пределах того же округа, а не района.

Кроме того указывается, что жители будут освобождены от уплаты взносов за капремонт сразу после того, как по конкретному дому будет принято решение о сносе.

Документ также предоставляет гарантии жителям, которые приобрели квартиры в подлежащих сносу домах в ипотеку. Согласно закону, ипотечный кредит перейдет на новые квартиры, которые будут предоставлены в рамках программы реновации.

Граждане, проживающие в коммунальных квартирах, должны будут получить отдельное жилье. Порядок включения домов в программу реновации определяется уровнем их износа и технического состояния.

Предприниматели, арендующие помещения в подлежащих сносу домах могут заключить договор аренды равнозначного помещения с сохранением всех имеющихся льгот и без проведения торгов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении срока проведения общих собраний о включении домов в программу реновации до 15 июля.