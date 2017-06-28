Сенатор предложил регулировать работу зарубежных русскоязычных СМИ

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В Совете Федерации обсуждается вопрос о блокировке иностранных СМИ, вещающих на русскоязычную аудиторию, за нарушение законов России. Инициатива обсуждалась на закрытом заседании комиссии по защите госсуверенитета и борьбе с иностранным вмешательством.

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает уполномочить Роскомнадзор блокировать работу зарубежных русскоязычных СМИ за нарушение законодательства России, передает РИА Новости.

Глава комиссии Андрей Климов подчеркнул, что в данном случае "речь не идет о введении какой-то цензуры".

"Предлагается обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах. При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России", - пояснил глава комиссии.

Климов заявил, что надо "обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом".

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