Сенатор предложил регулировать работу зарубежных русскоязычных СМИ
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В Совете Федерации обсуждается вопрос о блокировке иностранных СМИ, вещающих на русскоязычную аудиторию, за нарушение законов России. Инициатива обсуждалась на закрытом заседании комиссии по защите госсуверенитета и борьбе с иностранным вмешательством.
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает уполномочить Роскомнадзор блокировать работу зарубежных русскоязычных СМИ за нарушение законодательства России, передает РИА Новости.
Глава комиссии Андрей Климов подчеркнул, что в данном случае "речь не идет о введении какой-то цензуры".
"Предлагается обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах. При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России", - пояснил глава комиссии.
Климов заявил, что надо "обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом".
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