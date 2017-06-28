В парламенте ФРГ в пятницу пройдет голосование по легализации гей-браков

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В предстоящую пятницу в германском парламенте пройдет голосование по легализации однополых браков. Социал-демократы добились этого права с помощью голосов "Левой партии" и "зеленых". При этом консерваторы из блока Ангелы Меркель выступили против данного законопроекта.

Социал-демократическая партия Германии добилась проведения голосования по легализации однополых браков. Решение об этом было принято на заседании комитета парламента по законотворческой деятельности.

Как передает ТАСС, социал-демократы собрали большинство голосов за счет "Левой партии" и "зеленых". При этом консерваторы из блока канцлера Германии Ангелы Меркель выступили против данного законопроекта.

Ожидается, что голосование по легализации однополых брачных союзов пройдет в германском парламенте в предстоящую пятницу.

Накануне Меркель впервые смягчила свою позицию в вопросе разрешения однополых браков в Германии. Она отметила, что позволит депутатам своей партии Христианско-демократического союза голосовать "по совести" по этому вопросу. Ранее легализацию гей-браков в качестве условия создания правящей коалиции назвали другие германские партии.

Гомосексуалам в Германии разрешено вступать в зарегистрированное партнерство. Закон был принят еще в 2001 году. При этом подобным парам среди прочего запрещено усыновлять и воспитывать детей.

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