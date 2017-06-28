Студент МГИМО задержан за смертельное ДТП на Кутузовском проспекте

Теги: ДТП авария москва

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели байкера после столкновения с Mercedes на Кутузовском проспекте. 23-летний Аркадий Дымов скончался на руках у врачей. За рулем иномарки, по предварительным данным, находился студент МГИМО Аркадий Смелов. Освидетельствование показало, что в крови у него был алкоголь. Но действительно ли он управлял автомобилем в момент аварии - вопрос спорный.

Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб сердца, легкого, разрыв селезенки, печени, закрытый перелом правой кисти, ушибы правого колена, бедра: Аркадия Дымова привезли в больницу в состоянии комы, тут же перевели на искусственную вентиляцию легких и отправили в операционную.

Друзья и коллеги 23-хлетнего Аркадия приехали на место его гибели с двумя целями: почтить память и предупредить об опасности пьяных за рулем. Судя по съемкам с места происшествия, студент МГИМО, пересевший после столкновения с байкером за руль Mercedes, был невменяем. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На данный момент есть информация, что Аркадий Смелов пересел на место водителя сразу после ДТП, сменив свою подружку Юлю - они оба студенты МГИМО. Свидетели утверждают: Mercedes на большой скорости сбил мотоцикл. Зачем водитель и пассажир поменялись местами, непонятно. Но друзья погибшего студента и интернет-сообщество на данный момент требуют правосудия. Несмотря на то, что уголовное дело уже возбуждено.

Аркадий Дымов возглавлял мотоклуб МАДИ. Он действительно занимался с детьми и взрослыми, объяснял всем правила поведения на дороге, но сам стал жертвой пьяного водителя.

О том, что эту историю могут замять, говорит опыт байкеров. Чего стоило добиться справедливости два года назад, после похожей трагедии на том же Кутузовском проспекте. Остановившегося на обочине Виталия Гришина насмерть сбил BMW под управлением Дени Мирзоева. Опасаясь, что тот уйдет от ответственности, байкеры собирались на Петровке, 38, обращались к главе МВД, блокировали больницу, где лечился виновник ДТП. Они добились своего - виновник был наказан.

Ольга Стрельцова, Артём Рассказихин. "ТВ Центр", Москва.