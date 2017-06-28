Адвокаты будут добиваться признания отца "пьяного мальчика" потерпевшим

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Точку в громком деле о "пьяном мальчике", похоже, поставят не скоро: противоречий до сих пор слишком много. Дело бы прояснила эксгумация, но добиться её у родителей Алёши Шимко пока не получается. Вероятно, адвокаты смогут помочь - вместе с ними отец погибшего ребёнка намерен отправиться в Следственный комитет.

На отца и мать и погибшего мальчика по-прежнему брошена тень, говорит адвокат Виктория Данильченко, представляющая интересы семьи Шимко. Якобы родители могли допустить, что 6-летний Алеша в роковой день употребил алкоголь. Юрист намерена добиться от следствия, чтобы Роман Шимко проходил по делу о халатности как потерпевший, а не как свидетель. Это может принципиально изменить в ход уголовного процесса, передает "ТВ Центр".

"Чтобы у него, как у потерпевшего, а там круг его прав значительно шире, добиваться эксгумации тела, чтобы добиваться действительно ли это ошибка или не ошибка - это мы может понять только таким способом", - говорит Данильченко.

В деле о смертельном ДТП до сих пор хватает противоречий. Так две параллельных судебно-химических экспертизы, проведенных на прошлой неделе Следственным комитетом и полицией, дали разные результаты. В одном случае алкоголь в крови ребенка был выявлен, в другом – нет. И, конечно, специалисты не устают напоминать – указанные 2,7 промилле – запредельная доза этилового спирта в организме 6-летнего ребенка. Находясь в таком состоянии мальчик, вероятнее всего, не мог бы держаться на ногах, а лежал без сознания.

Наконец напомнила о себе сторона Ольги Алисовой. По версии защитницы Алисовой, несовместимые с жизнью травмы мальчик получил при падении на асфальт, а не в ДТП. Однако свидетели утверждают, что водитель могла просто не заметить пробегавшего мальчика, поскольку в тот момент разговаривала по телефону.

"Время, когда это произошло, - позднее. И имеется достаточно много свидетелей на улице. И свидетельские показания расходятся абсолютно с показаниями водителя. У нас есть данные от свидетелей о том, что происходило. Видели, что она действительно разговаривала", - говорит адвокат Данильченко.

За нарушение правил дорожного движения Ольге Алисовой грозит до 5 лет лишения свободы, повлекшее смерть человека. Впрочем, Роман Шимко решительно настроен найти и наказать того, кто, по его мнению, устроил подлог с пробами крови.

Егор Киселёв, Александр Ивановский, Владимир Кадыков. "ТВ Центр".