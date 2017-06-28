Собянин пригласил жителей столицы на празднование Дня московского транспорта

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter пригласил жителей столицы на праздничные мероприятия, посвященные Дню московского транспорта. Он будет отмечаться 8 июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter пригласил жителей столицы на праздничные мероприятия, посвященные Дню московского транспорта. Мэр Москвы отметил, что 8 июля столица впервые широко отметит этот праздник. В парках будет большая программа. Уточнить её можно, пройдя по ссылке, которая также размещена в Twitter главы города.