Украинка пыталась провезти в Россию 25 кукол XIX века

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В "Домодедово" задержали гражданку Украины, которая пыталась ввезти в Россию 25 фарфоровых кукол XIX века стоимостью почти полмиллиона рублей.

25 кукол пыталась провезти из Мюнхена в Москву 39-летняя гражданка Украины, но застряла на Домодедовской таможне. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Женщина смело прошла через "зелёный коридор", но на "рентгене" таможенники всё-таки попросили багаж вскрыть. В сумке, бережно завёрнутые в пакеты, лежали куклы, причём, сделанные явно не современными мастерами. Позже экспертиза установила, что игрушки были созданы почти век назад, в Западной Европе, известными фирмами из бисквитного фарфора, стекла и натуральных волос. И представляют культурную ценность.

По словам дамы, она купила игрушки на блошиных рынках и аукционах за рубежом, и ей в голову не приходило, что это "старьё" надо надо декларировать. К слову, на внутреннем рынке все эти куклы оцениваются почти в полмиллиона рублей.