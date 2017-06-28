Число бедных в России с начала года выросло на 2 млн человек

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Число бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось на два миллиона человек. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации. За чертой бедности, по ее данным, находится 22 миллиона человек, это 15% населения.

Количество граждан, которые находятся за чертой бедности, по данным за первый квартал 2017 года, составляет 15% населения, то есть 22 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Как напомнила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на заседании Совета Федерации, в конце прошлого года количество бедных в России составляло 19,8 миллиона человек. По ее словам, рост числа бедных может иметь негативные последствия для российской экономики в текущем году.

Голикова отметила, что уточненный прогноз, на базе которого были внесены поправки в федеральный бюджет на 2017 год, предполагает, что количество граждан, которые получают доходы ниже прожиточного минимума, снизится в текущем году по сравнению с первоначальным прогнозом на 1 процентный пункт.

Она признала, что падение доходов населения в России в текущем году замедлилось: в январе-мае реальные располагаемые доходы граждан снизились, по официальным данным, на 0,8%. Однако продолжающаяся негативная динамика, по словам главы контрольного ведомства, может иметь последствия для роста экономики в целом.

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