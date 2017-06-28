Совфед одобрил кандидатуру главного военного прокурора

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Совет Федерации одобрил назначение Валерия Петрова на пост заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора России. Ранее он занимал пост прокурора Бурятии.

Совет Федерации на заседании в среду поддержал назначение Валерия Петрова главным военным прокурором России, передает ТАСС.

Как отметил глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комитет единогласно рекомендовал палате поддержать назначение Петрова.

Пост стал вакантным после того, как в апреле действующий главный военный прокурор и заместитель генпрокурора Сергей Фридинский подал в отставку. 26 июня президент Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Петрова, занимавшего пост прокурора Республики Бурятия с ноября 2006 года.

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