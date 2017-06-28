Футболисты сборной России Полоз и Ерохин перешли в "Зенит"

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Бывшие футболисты "Ростова" Дмитрий Полоз и Александр Ерохин перешли в "Зенит". Соглашения с игроками рассчитаны на три года. В команду из Санкт-Петербурга Полоз и Ерохин перебрались на правах свободных агентов.

Игроки сборной России по футболу Дмитрий Полоз и Александр Ерохин перешли в петербургский "Зенит". Об этом сообщается на сайте клуба.

Официально: Ерохин и Полоз переходят в «Зенит»!



Соглашения с игроками рассчитаны на 3 года.



Подробности: https://t.co/02Lz3K81jg pic.twitter.com/Tj4giaz0DB — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 июня 2017 г.

"Зенит" приветствует Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в Петербурге, желает успехов и всего самого лучшего в составе сине-бело-голубых!", - говорится в сообщении.

Соглашения с игроками рассчитаны на три года. В команду из Санкт-Петербурга Полоз и Ерохин перешли на правах свободных агентов.

В прошлом сезоне они выступали за футбольный клуб "Ростов". Кроме того, Полоз и Ерохин в составе сборной России участвовали в Кубке конфедераций. Наша команда не смогла выйти в полуфинал турнира, набрав в группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией три очка.