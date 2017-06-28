Песков: атака вируса Petya не привела к серьезным сбоям в России

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В Кремле не знают о происхождении вируса-вымогателя Petya и уточнили, что произошедшая накануне кибератака на российские ресурсы, не привела к серьезным последствиям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что кибератака, заразившая накануне ряд российских ресурсов, не привела к серьезным последствиям, передает "Интерфакс".

По словам официального представителя Кремля, в стране эффективно работают системы государственной и частной защиты. Президентский ресурс работает без сбоев.

В Кремле не располагают информацией о происхождении нового вируса-вымогателя. Москва настаивает на международном сотрудничестве в сфере борьбы с кибератаками.

27 июня новый вирус-вымогатель Petya атаковал около 80 организаций в России и на Украине. Вирус заблокировал компьютерные системы "Роснефти", "Башнефти", Nivea, Mars и Alpen Gold. За возобновление работы техники хакеры требовали выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

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