Песков рассказал о летнем отпуске Путина

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Президент России Владимир Путин пока не собирается в отпуск. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, у российского лидера довольно интенсивный рабочий график до сентября. Сам пресс-секретарь президента планирует отдохнуть в августе, но с местом еще не определился.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается в отпуск из-за интенсивного графика работы передает ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Исходя из рабочего графика президента, который у меня есть до сентября, особо ничего в нем отпускного нет", - рассказал он.

Сам Песков планирует уйти в отпуск в августе, с местом отдыха он пока не определился.