Военно-морской флот России получит новый авианосец

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Для флота собираются построить перспективный авианосец. Об этом сообщил заместитель командующего ВМФ России по вооружению, вице-адмирал Виктор Бурсук. Кроме того, военные рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году.

Для нужд военно-морского флота России собираются построить перспективный авианосец и два десантных корабля, передает ТАСС.

"Макет, который демонстрирует Крыловский центр, - это макет. Таких много. Проводится проработка различных бюро, чтобы определить облик данного корабля", - сообщил на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заместитель командующего ВМФ России по вооружению, вице-адмирал Виктор Бурсук.

Кроме того, по его словам, ВМФ рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году. "До 2025 года мы собираемся получить в строй ВМФ как минимум два таких корабля", - сказал он.

Также стало известно, что атомный эсминец "Лидер" проекта 23560 начнут строить до 2025 года. Флот не ограничится одним кораблем. Количество эсминцев, которые закажет ВМФ, Бурсук не уточнил.

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