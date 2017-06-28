Колокольцев предложил создать вуз для борьбы с хакерами

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В МВД России предложили создать университет, где будут готовить специалистов в борьбе с киберпреступностью. Как ожидается, вуз будет функционировать в рамках всего СНГ.

Глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ предложил создать вуз, который станет базовым для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере борьбы с хакерами. Об этом сообщает в среду "МИР 24".

27 июня новый вирус-вымогатель Petya атаковал около 80 организаций в России и на Украине. Вирус заблокировал компьютерные системы "Роснефти", "Башнефти" и ряда других крупных компаний. За возобновление работы техники хакеры требовали выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

В мае произошла масштабная хакерская атака при помощи вируса-вымогателя WannaCry, который успел заразить свыше 300 тысяч компьютерных систем в более чем 150 странах.

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