Гонщица Багдасарян пожаловалась Путину на судейский произвол

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В среду стритрейсерша Мара Багдасарян и ее адвокат Давид Кемулария пришли в приемную президента России с жалобой на "судейский произвол". По словам Кемуларии, Мару хотят арестовать "в любом случае".

Стритрейсерша Мара Багдасарян обратилась в приемную президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Савеловском суде. Об этом рассказал ее адвокат Давид Кемулария, пишет "Ридус".

По его словам, там творится произвол. В частности, Багдасарян якобы обещают арестовать "в любом случае".

Также Кемулария отметил, что девушка прямо из приемной президента направилась на обязательные работы, к которым ее приговорили за невыплату штрафов, передает РИА Новости. Адвокат пока не обращался в другие правоохранительные органы с заявлением об угрозах. Он надеется на помощь президента. Также Кемулария подчеркнул, что ответ из администрации на обращение гонщицы должен поступить через неделю.

26 июня в Москве за невыполнение обязательных работ была задержана Мара Багдасарян. В Савеловском суде заявили, что на девушку составлен административный материал. Заседание состоялось 26 июня, однако в процессе изучения материалов дела суд вернул их приставам для устранения недостатков.

Ранее Багдасарян уже обращалась к президенту России. В марте девушка попросила главу государства взять под свой контроль ситуацию с пожизненным лишением водительских прав. По словам адвоката, у Багдасарян нет эпилепсии, а прокуратура применяет двойные стандарты.