Telegram трижды пытались обманом зарегистрировать в Роскомнадзоре

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Роскомнадзор получил три фальшивых уведомления о включении Telegram в реестр ОРИ. В двух заявках была неверно указана страна юридического лица, а IP-адреса заявителей принадлежали московскому вузу и российской компании. Попытки третьих лиц зарегистрировать Telegram в России назвали предоставлением заведомо ложных сведений в федеральный орган исполнительной власти.

Роскомнадзору прислали три фальшивых уведомления о включении Telegram в реестр организаторов распространения информации.

"Установлено, что сообщения с призывами к отправке "фейковых" уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов", – говорится в сообщении надзорного ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что IP-адрес одного из "заявителей" принадлежит РЭУ им. Г. В. Плеханова, другой - компании "Мир телематики". Как подчеркнули в Роскомнадзоре, ведомству "кое-что известно об оригинальных идентификационных данных интернет-компаний, так что нас не получится обвести вокруг пальца даже вам, хитрым и остроумным интернет-пользователям".

"Дорогие любители интернета. Процедура регистрации в реестре ОРИ осуществляется компаниями самостоятельно, либо по обращению уполномоченных органов в Роскомнадзор. Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти", - обратилось ведомство к пользователям Сети.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее в очередной раз предупредил создателя Telegram Павла Дурова о необходимости срочно зарегистрировать мессенджер в реестре организаторов распространения информации. В противном случае он пригрозил заблокировать сервис в России.

После отказа Дурова подчиниться требованиям стало известно, что теракт в метро Санкт-Петербурга готовился и координировался с помощью мессенджера Telegram. Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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