Иностранный болельщик Кубка конфедераций привез в Россию малярию

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что один из иностранных болельщиков, которые приехали на Кубок конфедераций в Россию, госпитализирован с малярией. По ее словам, в настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.

Иностранный болельщик, приехавший на Кубок конфедераций по футболу, госпитализирован с малярией. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Самый свежий случай - это случай вчерашнего дня. Один из болельщиков чемпионата сдал в клинике на малярию. Он госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии, без каких-либо осложнений", - сказала Попова.

По ее словам, мужчина не является гражданином России. Попова также подчеркнула, что это завозной случай малярии.

Кубок конфедераций по футболу в России продлится до 2 июля. В среду в Казани пройдет первый полуфинальный матч турнира с участием сборных Португалии и Чили. Он начнется в 21:00 по московскому времени.