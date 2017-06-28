В Донецкой области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками СБУ

Теги: взрыв Украина сбу донбасс

Один человек погиб, еще четверо ранены в результате подрыва автомобиля на мине в Донецкой области. Машина перевозила сотрудников СБУ и работников Департамента контрразведки. Расследование инцидента ведет военная прокуратура.

В Константиновском районе Донецкой области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками СБУ. Инцидент произошел 27 июня. В результате погиб один человек, еще четверо ранены, пишет "Украинская правда".

Также в автомобиле находились работники Департамента контрразведки.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, расследование происшедшего ведет военная прокуратура.

Накануне, 27 июня, в центре Киева взорвался автомобиль, в котором погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным СМИ, он воевал в Донбассе, а также имел отношение к охране убитого в Киеве российского депутата Дениса Вороненкова.