В США испытали пластырь против гриппа

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В США завершился первый этап клинических испытаний пластыря, содержащего средство от гриппа. В будущем он может стать заменой традиционным уколам. В случае успешных испытаний, пластырь может появиться в продаже уже через два года.

В США завершили первый этап клинических испытаний пластыря от гриппа. Об этом сообщил портал "Русская планета".

По данным издания, в будущем пластырь может заменить традиционные уколы. Он не требует специальных условий хранения, что облегчает его использование при эпидемиях в жарких странах третьего мира, где зачастую нет холодильных камер.

По словам специалистов, в случае успешного завершения испытаний, пластырь может появиться в широкой продаже уже через пару лет.