Экс-солист "Иванушек International" попал в реанимацию с двухсторонней пневмонией

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Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев попал в реанимацию с двухстронней пневмонией. Артист находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Бывший вокалист музыкальной группы "Иванушки International" госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких. Об этом РИА Новости рассказала его гражданская жена Александра Куцевол.

По ее словам, певец находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олег Яковлев был солистом в составе "Иванушек International" с 1998 года, после того как группу покинул Игорь Сорин. В 2013 году Яковлев ушел из коллектива и занялся сольной карьерой.

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