Заксобрание Петербурга проголосовало против референдума по Исаакию

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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проголосовали против проведения референдума о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Большинство высказалось за то, что вопрос о статусе собора не соответствует закону.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга проголосовало против проведения референдума о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Агентство отметило, что большая часть депутатов высказалась за то, что вопрос о статусе собора не соответствует закону.

"За - 38, воздержались - 0, против - 10. Документ принят в целом", - огласил результаты председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

В январе 2017 года власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви. Это решение вызвало массовые протесты со стороны жителей города и представителей музейного сообщества.