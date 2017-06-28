Умер автор книг о медвежонке Паддингтоне Майкл Бонд

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Автор серии книг о медвежонке Паддингтоне, британский писатель Майкл Бонд, скончался накануне у себя дома в Лондоне в возрасте 91 года после непродолжительной болезни. Свою первую книгу "Медвежонок по имени Паддингтон" об игрушечном мишке, приехавшем в Лондон из Перу, 32-летний Бонд опубликовал в 1958 году.

Английский писатель и сценарист, автор серии книг о медвежонке Паддингтоне Майкл Бонд скончался на 92-м году жизни.

"С глубокой скорбью мы объявляем, что Майкл Бонд, создатель одного из самых любимых детских персонажей, Паддингтона, скончался вчера вечером у себя дома в возрасте 91 года после непродолжительной болезни", - цитирует The Guardian сообщение издательства Harper Collins.

Today is a very sad day. Michael Bond CBE will be missed by many. pic.twitter.com/ZoCb5sU2V9 — Paddington (@paddingtonbear) June 28, 2017

Свою первую книгу из знаменитой серии Бонд опубликовал в 1958 году. Последняя история вышла в апреле 2017 года. В 1997 году писатель получил орден Британской империи за вклад в детскую литературу.

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