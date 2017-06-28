Росстат оценил расходы на будущую перепись населения в 50 млрд рублей

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Глава Росстата Александр Суринов заявил, что для проведения переписи населения в 2020 году необходимо 50 миллиардов рублей. По его словам, теперь по новому закону можно будет собирать данные о людях через интернет, а также использовать электронные опросники.