Росстат оценил расходы на будущую перепись населения в 50 млрд рублей
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Глава Росстата Александр Суринов заявил, что для проведения переписи населения в 2020 году необходимо 50 миллиардов рублей. По его словам, теперь по новому закону можно будет собирать данные о людях через интернет, а также использовать электронные опросники.
Для проведения ближайшей всероссийской переписи населения понадобится финансирование в размере 50 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Росстата Александр Суринов.
"На проведение переписи понадобится порядка 50 миллиардов рублей в течение семи лет", - приводит слова Суринова ТАСС.
Он отметил, что главным отличием новой переписи станет использование информационных технологий во время опроса граждан. По словам Суринова, теперь по новому закону можно будет собирать данные о людях через интернет, а также использовать электронные опросники.
Перепись населения России ожидается в 2020 году.
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