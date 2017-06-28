16:00, 28 июня 2017

Росстат оценил расходы на будущую перепись населения в 50 млрд рублей

Теги:  Общество  россия  росстат  перепись

Глава Росстата Александр Суринов заявил, что для проведения переписи населения в 2020 году необходимо 50 миллиардов рублей. По его словам, теперь по новому закону можно будет собирать данные о людях через интернет, а также использовать электронные опросники.

Для проведения ближайшей всероссийской переписи населения понадобится финансирование в размере 50 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Росстата Александр Суринов.

"На проведение переписи понадобится порядка 50 миллиардов рублей в течение семи лет", - приводит слова Суринова ТАСС.

Он отметил, что главным отличием новой переписи станет использование информационных технологий во время опроса граждан. По словам Суринова, теперь по новому закону можно будет собирать данные о людях через интернет, а также использовать электронные опросники.

Перепись населения России ожидается в 2020 году.

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