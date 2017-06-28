Совфед одобрил закон о создании реестра коррупционеров

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Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил проект закона о создании реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Предполагается, что документ вступит в силу в январе 2018 года.

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал сенаторам поддержать на заседании 28 июня закон о создании в России реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию, передает РИА Новости.

Закон предусматривает создание реестра, куда будут включаться сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

По мнению разработчиков, возникают риски, что при последующем трудоустройстве человека информация, касающаяся оснований увольнения, может быть скрыта. В связи с этим возникает необходимость формирования единого информационного ресурса - реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр ляжет на его работодателя. Реестр коррупционеров будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы в интернете. Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

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