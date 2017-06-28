Дуров согласился зарегистрировать Telegram в реестре Роскомнадзора

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Основатель Telegram Павел Дуров согласился внести мессенджер в реестр Роскомнадзора на основе регистрационных данных. При этом он подчеркнул, что не будет выполнять те требования, которые якобы противоречат политике конфиденциальности Telegram.

Глава Telegram Павел Дуров заявил, что не против использования регистрационных данных о компании-издателе мессенджера в реестре организаторов распространения информации. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Глава Роскомнадзора (Александр Жаров, - прим. ред.) открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, – это предоставление информации о компании Telegram", - отметил Дуров.

Ранее Александр Жаров заявил, что речи о намерении получить доступ к переписке пользователей нет. По его словам, вопрос заключается только в пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор. Они официально будут внесены в реестр распространения информации, подчеркнул Жаров.

"Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram", - прокомментировал Дуров заявление руководителя Роскомнадзора.

Основатель Telegram добавил, что в рамках работы с российским регулятором его команда может обещать только тот уровень сотрудничества, который она демонстрирует в других странах. Речь идет о совместной работе по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также работе по пресечению рассылок спама.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров вновь предупредил создателя Telegram Павла Дурова о необходимости срочно зарегистрировать мессенджер в реестре организаторов распространения информации. В противном случае он пригрозил заблокировать этот сервис в России. Дуров сначала отказался подчиниться этому требованию.

Позднее стало известно, что теракт в метро Санкт-Петербурга готовился и координировался с помощью мессенджера Telegram.

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