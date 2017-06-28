В результате ДТП в Дагестане погибли 6 человек, в том числе дети
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В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек, в том числе трое детей. Пятеро находятся в больнице, из них двое - дети. Авария произошла на 856 километре трассы "Кавказ".
В Карабудахкенстком районе Дагестана в ДТП погибли шесть человек, в том числе трое детей, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав республики.
По данным собеседника агентства, пять человек пострадали, в том числе двое детей. Сейчас они находятся в Центральной больнице города Избербаша.
Авария произошла близ населенного пункта Улубийаул на 856 километре трассы "Кавказ". Столкнулись автомобиль Lada Priora и внедорожник.
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