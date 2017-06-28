ФАС возбудила дело против LG за координацию цен на смартфоны

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании LG за координацию цен на ряд смартфонов. Также, по данным ФАС, компания получала отчеты о ценах от ритейлеров.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против российской "дочки" LG. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя ФАС.

"ФАС возбудила дело в отношении "ЛГ Электроникс РУС" по признакам незаконной координации экономической деятельности (часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции). По данным ФАС "ЛГ Электроникс Рус" использовало специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG", - сказал он.

Кроме того, по данным ФАС, компания регулярно получала отчеты о ценах от самих ритейлеров, которые также использовали "ценовых роботов", чтобы контролировать цены. По итогам рассмотрения дела служба предоставит более подробную информацию. Дата заседания комиссии будет назначена позднее.