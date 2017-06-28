В результате удара ВВС коалиции в Сирии погибли не менее 40 жителей

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Как минимум, 40 мирных жителей погибли в результате удара ВВС международной коалиции, возглавляемой США, по населенному пункту в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

ВВС коалиции во главе с США атаковали город в провинции Дейр-эз-Зор. В результате погибли около 40 мирных жителей, передает РИА Новости.

Самолеты атаковали дома мирных жителей в деревне ад-Дублян в районе Маядина. Большинство погибших - женщины и дети. Также сообщается о бегстве жителей деревни в пустыню. Они опасаются новых авиаударов.

Ранее в ООН рассказали о примерно 300 мирных жителей, которые погибли с 21 марта во время боев за город Ракка в Сирии. Из них 200 погибли в деревне Мансура. Это произошло из-за действий возглавляемой США коалиции.