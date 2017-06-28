Путин: Россия продолжит наращивать военный потенциал

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Россия будет и дальше наращивать военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров. Только современные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны. Во вторник об этом заявил Владимир Путин на приеме в Кремле в честь выпускников военных вузов.

Большой кремлевский дворец, стены которого буквально пропитаны историей российских побед, был выбран неслучайно. Суворов, Кутузов, Ушаков – на мраморных досках увековечена память величайших флото- и полководцев. Прикоснуться к прошлому и еще раз почувствовать гордость за страну смогли более 700 лучших выпускников военных вузов. Наряду с красным дипломом новоиспеченные лейтенанты получили возможность выбрать место дальнейшей службы. Тем более, что сегодня, отметил президент, вызовов хватает, передает "ТВ Центр".

"Сложная международная обстановка, рост числа региональных кризисов, конфликтов, террористическая и другие угрозы требуют от нас постоянно совершенствовать военную организацию государства. За последние годы российская армия заметно укрепилась, вырос профессионализм офицерского корпуса. Это убедительно продемонстрировала и операция против террористов в Сирийской Арабской Республике. Мы намерены и дальше наращивать боевой потенциал армии и флота. Уверен, вы будете в авангарде этой сложной и очень ответственной работы, как командиры всех уровней приложите максимум усилий для эффективной подготовки личного состава", - отметил Путин.

В завершении речи глава государства поднял тост за офицеров России и продолжение победных традиций Вооруженных сил. Результат пятилетнего труда – в каждом движении. Солдатская выправка и никаких исключений, даже для девушек. Вместо слов поздравления – дежурное "встать в строй". Свои первые офицерские погоны выпускники высших учебных заведений МЧС получили на Красной площади. В завершении церемонии - традиционное прощание со знаменем своего вуза.

Торжественные выпуски состоялись в 16 учебных заведениях страны. А это значит, войска пополнили более тысячи молодых офицеров. "Уважаемые выпускники, совсем скоро вы прибудете к новым местам назначения, вас ждет трудная, но вместе с тем интересная служба, решение сложных и ответственных задач потребует от вас полной самоотдачи, высочайшей дисциплинированности, требовательности – к себе и подчиненным. Руководство страны и Министерство обороны рассчитывает на вас. Убежден, что вы оправдаете это высокое доверие, станете надежной опорой государства. Поздравляю вас со знаменательным событием", - сказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

О том, чтобы пересмотреть программы подготовки военных кадров, заговорили давно – еще с начала сирийской операции. Одними из первых изменения коснутся учебных заведений МЧС. С нового года все вузы перейдут на европейскую систему – бакалавриат плюс магистратура. Кстати, для Академии гражданской защиты – это особый выпуск. В декабре училище отметит 25-летний юбилей. Многие, кто оказался в среду в Кремле, гражданской обороне предпочли службу на передовой. В каком роде войск, для Алексея вопроса не стояло.

"Самое тяжелое – это расставаться с друзьями после выпуска. Потому что нас судьба разбросала от Калининграда до Уссурийска. Поэтому это очень тяжело. Мечтал с детства стать офицером. И в последних классах школы я решил, что стану офицером воздушно-десантных войск", - рассказал выпускник Рязанского воздушно-десантного командного училища Алексей Байбаров.

Теперь доказать свою верность Отечеству предстоит уже не оценками в дипломе, а настоящей службой. Государство, отметил президент, будет и дальше поддерживать семьи военнослужащих. Однако никакие социальные гарантии – будь то достойная зарплата, медицина или жилье – не покроют чувство долга и истинного патриотизма, которые привели их сюда.

Анна Пешехонова, Илья Ушаков, Артем Раскозихин, "ТВ Центр".