ДНР: силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие

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В Донбассе, несмотря на перемирие, обстановка вновь обострилась. Украинские силовики за минувшие сутки более 20 раз обстреляли территорию ДНР. А по Луганской республике было выпущено более 200 снарядов и мин. Там украинские диверсанты совершили очередную провокацию - они напали на ополченцев, убив двоих и взяв в плен четверых. При этом Киев утверждает, что один из плененных - российский военнослужащий. В Минобороны России эту информацию опровергли.

Отмечая день конституции, Порошенко снова отметился очередным громким заявлением об истории своей страны. По его словам, основной закон Украины, написанный еще в 1710 году гетманом Орликом, стал чуть ли не первым в истории демократическим документом, в то время как в мире доминировали монархии. Развивать свободы намерен и нынешний президент. Согласно подготовленным поправкам, он намерен уравнять в правах обычных граждан и депутатов, передает "ТВ Центр".

"Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрирует Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро напоминают нам о таком анахронизме, как депутатская неприкосновенность", - отметил Порошенко.

Тем временем демократия на Украине уже процветает. Каждый делает что хочет, не обращая внимание на такие стеснения, как закон. В Кировоградской области депутат от "Народного фронта" Юрий Береза с бойцами своего охранного предприятия решил присвоить понравившиеся ему земли. Попытавшись силой захватить офис фермы, они встретили сопротивление крестьян. Завязалась массовая драка, в которой как с той, так и с другой стороны принимали участие ветераны АТО. В село прибыли вооруженные полицейские и бойцы Нацгвардии, которые, как рассказывают очевидцы, избили и ограбили селян. 20 человек в больнице.

Тем временем в Минобороны Украины рассказывают о захвате в плен на линии фронта четырех бойцов Луганской народной республики, один из которых якобы оказался гражданином России и проходил службу по контракту. СМИ предоставили даже его военный билет, что, как минимум, странно, учитывая, что военные никогда не берут с собой документы на боевые задания. В российском Минобороны информацию о пленении российского военнослужащего опровергли. В Народной милиции ЛНР также заявили, что все захваченные – местные жители. В Луганске говорят, что в СБУ к ним применяли нечеловеческие пытки, от которых двое бойцов погибли. Пленникам ломали пальцы и руки, выкалывали глаза.

Александр Огородников, Андрей Грис, "ТВ Центр".