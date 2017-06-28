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Россия намерена ответить на арест в США российской дипломатической собственности. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, ответные меры в настоящее время готовятся.

Россия готовит ответные меры на арест дипломатической собственности в США. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в министерстве иностранных дел", - сказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Администрация Барака Обамы в декабре 2016 года ввела новые санкции в отношении России. Из США выслали 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, американскими властями был закрыт доступ к загородным дачам постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне. Москва тогда воздержалась от ответных мер.

Как заявила Мария Захарова, ответ российской стороны будет хорошо проработан и в США знают об этом.

"Мы им об этом неоднократно говорили", - подчеркнула представитель МИД.

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